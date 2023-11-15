ЦАХАЛ нанес удары по двум школам ООН в секторе Газа, есть пострадавшие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает бомбить мирный кварталы сектора газа, несмотря на то, что там в социальных объектах пытаются спастись от гибели простые палестинцы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на БАПОР, только что ЦАХАЛ несколькими ракетными обстрелами поразил две школы ООН в Газе. По предварительной информации, несколько человек пострадали.

«По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие среди укрывавшихся там лиц, здания повреждены», - приводит агентство информацию.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».