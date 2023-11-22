ЦАХАЛ обстрелял скорую помощь с детьми в Газе

В публикации приводится, что в момент ракетного удара ЦАХАЛ в скорой находились раненые, среди них дети. По счастливой случапйности никто не пострадал, всех удалось эвакуировать в безопасное место.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».