ЦАХАЛ отчитался о ликвидации 10 полевых командиров ХАМАС с начала войны в Газе

С начала возобновления палестино-израильского конфликта бойцами Армии Израиля были убиты в секторе Газа не менее 10 высокопоставленных полевых командиров движения сопротивления ХАМАС.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, бригадного генерала Даниэля Хагари, все ликвидированные полевые командиры имели чины не ниже командующих батальонов и бригад.

«Мы преследуем и ликвидируем полевых командиров ХАМАС на земле и под землей. С самого начала боевых действий совместно со Службой общей безопасности мы ликвидировали десять террористов ХАМАС, которые по званию соответствуют командирам батальона или бригады. Это полевые командиры, которые находятся на местах и командуют боевыми действиями против наших сил», - заявил Хагари на брифинге, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что все убитые полевые командиры принимали непосредственное участие в планировании резни мирных евреев на территории Израиля 7 октября.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

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