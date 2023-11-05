ЦАХАЛ отчитался об уничтожении 12 командиров ХАМАС в секторе Газа

С начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа к настоящему времени ликвидированы не менее 12 командиров движение палестинского сопротивления ХАМАС, информирует со ссылкой на главу израильского Минобороны Йоава Галанта портал Yedioth Ahronoth.

По словам министра, ЦАХАЛ стремится полностью положить конец существованию ХАМАС, чтобы не допустить в будущем нападения на Израиль, подобного тому, что произошло в начале октября нынешнего года.

«После окончания этой войны в Газе не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы [сектора]. У нас будет полная оперативная свобода действий за пределами сектора», — цитирует портал министра.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».