ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию Мухаммада Синвара

В субботу, 31 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила информацию о ликвидации Мухаммада Синвара, лидера военного крыла ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на официальной странице ЦАХАЛ в социальных сетях.

Сообщается, что в результате авиаудара по району Хан-Юниса вместе с Синваром были ликвидированы несколько высокопоставленных членов экстремистской палестинской группировки.

«Подтверждено, что во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара», — говорится в сообщении.

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что в результате той же атаки были убиты Мухаммад Сабане, командир бригады «Рафах», и Махди Куара, а также командующий батальона «Южный Хан-Юнис».

Напомним, что ранее ЦАХАЛ атаковала международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции в столице Йемена, в результате атак погибли и пострадали люди.