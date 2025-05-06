Три человека скончались после ударов ЦАХАЛ по столице Йемена

В результате атаки израильтян на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции Аср и Хазиз в столице Йемена погибли и пострадали люди. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения в правительстве правящего из Саны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Аниса аль-Асбахи.

Как отметил спикер, в результате атаки погибли три человека, а еще 38 получили различные увечья. О материальных потерях представитель Минздрава не упомянул.

До этого израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на близкие к движению «Ансар Алла» источники, сообщала о том, что израильтяне целиком уничтожили аэропорт в столице Йемена и совершили налет на электростанцию Дахбан, расположенную в пригороде.

Ранее появилась информация о том, что израильтяне в сотрудничестве с американцами атаковали западную часть Йемена, а под удар в том числе попали крупные населенные пункты.