ЦАХАЛ пошел на штурм крупнейшей больницы в сектора Газа

Армия Израиля в ночь на среду, 15 ноября, проводит «точную» военную операцию в медцентре «аш-Шифа» в Газе по ликвидации засевших в клинике боевиков палестинского движения сопротивления ХАМАС.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед началом штурма больницы были проведены совместные с руководством медцентра «аш-Шифа» мероприятия «широкомасштабной эвакуации» клиники.

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице аш-Шифа», — говорится в заявлении ЦАХАЛ в соцсетях.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».