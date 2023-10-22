ЦАХАЛ разбомбил подземный комплекс мечети в Дженине на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что ею был нанесен авиаудар по месту скопления боевиков радикального крыла ХАМАС и движения Исламский джихад, которое, как уверяют израильские военные, находилось под мечетью в Дженине в подземном комплексе, что на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

«Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые готовили предстоящий теракт», — сообщается в заявлении ЦАХАЛ в аккаунте в соцсетях.

Тель-Авив уверяет, что авиаудар по Палестине был оправдан, так как указанная мечеть якобы "использовалась исламистами в качестве командного центра для планирования атак. Также там находилась база для подготовки террористических батальонов, подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».