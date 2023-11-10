ЦАХАЛ разбомбил посты и склады с оружием «Хезболлы» в Ливане

Отмечается, что также на территории Ливана были поражены склады с оружием и объекты разведывательной инфраструктуры радикального движения. в ЦАХАЛ подчеркнули, что ракетная атака стала ответом на недавние пуски снарядов «Хесболлой» по израильской территории.

«В ответ на пуски за последний день истребители и самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", в Ливане. Среди целей, попавших под удары, был ряд объектов террористической инфраструктуры и военных постов, на которых действовали террористы "Хезболлах", склады оружия и объекты разведывательной инфраструктуры», - говорится в сообщении армии в официальном аккаунте ЦАХАЛ в соцсетях.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».