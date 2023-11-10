ЦАХАЛ взял под контроль опорные пункты ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля проинформировала о взятии под полный контроль на севере сектора Газа ряда опорных военных пунктов палестинского движения сопротивления ХАМАС.

В ЦАХАЛ добавили, что во время занятия территории были ликвидированы не менее палестинских 150 радикалов.

«За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами <...> ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».