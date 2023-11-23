ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал в Газе командующего военно-морскими силами ХАМАС

Израильские военные во время продолжающейся последние несколько недель наземной операции в секторе Газа сумели уничтожить одного из ключевых военачальников палестинского движения сопротивления ХАМАС.

В частности, ЦАХАЛ распространил заявление, что бойцам израильского спецназа удалось ликвидировать командующего военно-морскими силами ХАМАС с городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

«Силы Израиля уничтожили командующего военно-морскими силами ХАМАС на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис», - цитирует РИА Новости заявление ЦАХАЛ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».