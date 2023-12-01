ЦАХАЛ запретил проход любой гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах»

Армия обороны Израиля заблокировала проход грузовиков с гуманитарной помощью мирным жителям сектора Газа через единственный пункт пропуска на тюге анклава на границе с Египтом.

Как сообщает в соцсетях Палестинское общество Красного Полумесяца, ЦАХАЛ запретил проход гумпомощи до дальнейшего особого распоряжения без объяснения причин.

«Сегодня израильские оккупационные силы проинформировали все организации и структуры, осуществляющие деятельность на пограничном переходе "Рафах", что проезд грузовиков с гуманитарной помощью со стороны Египта в сектор Газа запрещен, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего распоряжения», - написала организация на своей странице в социальной сети Х.

Палестинское общество Красного Полумесяца подчеркнуло, что подобные провокационные действия Тель-Авива усложняют работу благотворительных организаций и усугубляют и без того горестные страдания мирных жителей в секторе Газа.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».