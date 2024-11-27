ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2024 года

ЦБ пока не будет приобретать валюту в рамках бюджетного правила до завершения года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что подобное решение было принято для уменьшения волатильности финансовых рынков. Данная мера будет действовать в рамках зеркалирования постоянных операций Минфина, которые проводятся согласно бюджетному правилу.

При этом в ЦБ заявили, что на внутреннем рынке валюту продолжат продавать, а связаны эти операции будут с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В частности, разговор ведется об операциях объемом 8,4 млрд руб. в день, осуществленных со средствами фонда в 2023 году. Решение о восстановлении процесса закупки зарубежной валют будет приниматься исходя из обстановки на финансовых рынках.

Ранее сообщалось о том, что на Forex стоимость евро достигла 120,57 руб. Европейская валюта прибавила в цене практически 9%.