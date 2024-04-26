ЦБ РФ хочет усилить контроль за платежами на маркетплейсах

Как напомнила Набиуллина, почти у каждого маркетплейса есть свой банк, который выступает как посредник между клиентом и площадкой. Однако в магазинах в Сети встречаются онлайн-ретейлеры, которые предлагают клиентам скидки при оплате через свои финансовые структуры. То есть, банкам-партерам маректплейсов в итоге достается меньше.

«Маркетплейсы работают по-разному. В частности, у них есть свои банки, которые обслуживают все платежи в рамках общих правил банковской деятельности. Но дополнительное регулирование необходимо. Мы сейчас эту тему изучаем», — ответила Набиуллина.

Банки не хотят давать торговым площадкам конкурентное преимущество. К тому же, остро стоит вопрос о безопасности оплаты через маркетплейсы, где используются сторонние способы перевода денег. Именно по этой причине в ЦБ хотели бы ввести дополнительные меры регулирования платежей на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что ранее эксперты предположили, что Центральный Банк России сохранит ключевую ставку 16% до лета.