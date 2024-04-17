ЦБ РФ намерен ввести короткий полис страхования для российских таксистов

Российский Центробанк планирует ввести короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для отечественных таксистов. Специалисты регулятора убеждены, что подобный документ мог бы стать эффективным рабочим инструментов для таксистов в стране. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов в беседе с журналистами заявил, что регулятором уже был размещен в сети проект указания по ОСГОП. Он подчеркнул, что цена такого полиса ежегодно составит от полутора до 5 с половиной тысяч рублей для отечественных перевозчиков. Собеседник агентства также добавил, что ведомство готово к диалогу для дальнейшего внедрения короткого полиса по ОСГОП.

Оформление краткосрочных ОСАГО стало возможным для россиян с 1 марта текущего года. Таким образом, отечественные водители могут покупать страховку на срок от 1 дня до 3 месяцев.

Ранее автоэксперт объяснил, почему необязательно возить с собой СНИЛС в машине.