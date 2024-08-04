Целительница Левашова продолжает «лечение» граждан РФ в режиме онлайн из Испании

Популярная в Советском Союзе «посланница из тонких миров» Андромеда Мзия, известная также как Жужуна Соломония, не забросила карьеру всемогущего целителя после переезда в Испанию. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что она продолжает оказывать жителям нашей страны услуги по весьма нескромным ценам. Она продолжает реализовывать свою практику в удаленном режиме. Посредством телефонных разговоров и переписок. Ее услуги стоят более 90 тыс. рублей за сеанс, длящийся менее часа.

Напомним, что 55-летняя Мзия Левашова получила широкую известность в конце 80-х годов прошлого века благодаря удачному замужеству. Она предстала перед публикой в лице гостьи из космоса, которая способна исцелять любые болезни и даже спасти планету.

Ранее сообщалось, что ростовская «целительница Мария Морено» получила пять лет колонии.