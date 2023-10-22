Целую ракету HIMARS благодаря точной работе ПВО заполучили в Донецке ВС РФ

После обстрела Донецка украинскими боевиками российским военнослужащим удалось затрофеить практически не поврежденную американскую ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, это стало возможным благодаря ювелирной работе российских систем противовоздушной обороны.

«Практически неповрежденный боеприпас упал на территории Буденновского района города. Аналогичные трофеи российским военным ранее удавалось заполучить редко», - сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Киевской области звучат сирены воздушной тревоги, в самом Киеве множество взрывов.