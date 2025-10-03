Вирусная трендовая паста для отбеливания едва не лишила женщину нормальных зубов

Модный тренд на домашнее отбеливание зубов обернулся для жителей Подмосковья не ослепительной улыбкой, а визитами к стоматологу с жалобами на повышенную чувствительность и повреждение эмали. Виной всему стали набравшие популярность в соцсетях энзимные пасты, которые позиционируются как безопасная альтернатива кабинетным процедурам. REGIONS со ссылкой на стоматолога Эльдара Гаврилова выяснил , что не так с популярным «чудо-продуктом».

Печальным опытом поделилась журналист Юлия, которая приобрела такую пасту за 500 рублей после просмотра вирусных роликов. Средство с фиолетовым цветом и блестками не имело русскоязычной инструкции, но первоначально казалось эффективным. Однако через две недели регулярного использования появилась резкая реакция зубов на холодное и горячее, хотя визуальный эффект отбеливания действительно был достигнут.

«Ферменты в пасте удаляют не только налет, но и защитный слой эмали. Без него зубная щетка травмирует эмаль, а это в свою очередь приводит к повышенной чувствительности, хрупкости и истощению минеральных веществ в зубах и костной ткани. Со временем это чревато кариесом, пульпитом, периодонтитом и даже серьезными осложнениями», — объяснил стоматолог Эльдар Гаврилов.

Стоматолог также подчеркнул, что несмотря на доступную цену от 200 до 1000 рублей, эти пасты предназначены для краткосрочного применения только при наличии специфических показаний и по назначению врача. Ежедневное использование в погоне за быстрым результатом разрушает естественную защиту зубов.

Отметим, что история Юлии завершилась курсом восстановительной терапии. Это служит предостережением для всех, кто выбирает домашние методы без консультации специалиста.

