Цена падает, а покупателя нет: ТЦ в Долгопрудном пытаются продать уже третий год
В Долгопрудном на продажу выставили крупный торговый центр «Город», сообщает REGIONS. Стоимость объекта площадью 26 тысяч квадратных метров составляет 1,8 миллиарда рублей, сообщается на одном из популярных сервисов объявлений. Примечательно, что комплекс ищет владельца уже не первый год, а цена за это время заметно снизилась.
Продавец указывает, что трехэтажное здание располагает торговыми площадями около 14 тысяч квадратных метров, где работают магазины известных брендов. Для посетителей предусмотрены наземная и подземная парковки более чем на 440 машиномест.
Внимательные жители округа обратили внимание, что объект появляется на досках объявлений не в первый раз. Цена на него постепенно идет вниз. В мае 2023 года торговый центр оценивали в 2,1 миллиарда рублей. В феврале 2025 года стоимость опустилась до 1,9 миллиарда. Теперь же владельцы готовы расстаться с комплексом за 1,8 миллиарда.
Официальных комментариев о причинах повторной продажи нет. Продавец не ответил на вопросы REGIONS. Также неизвестно, ведутся ли в данный момент переговоры с потенциальными покупателями. Ситуация вокруг ТЦ «Город» продолжает привлекать внимание местных жителей и участников рынка коммерческой недвижимости.
Ранее сообщалось, что в Ногинске на торги выставили бывший колбасный завод за 850 млн рублей.