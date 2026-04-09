Цена падает, а покупателя нет: ТЦ в Долгопрудном пытаются продать уже третий год

В Долгопрудном на продажу выставили крупный торговый центр «Город», сообщает REGIONS . Стоимость объекта площадью 26 тысяч квадратных метров составляет 1,8 миллиарда рублей, сообщается на одном из популярных сервисов объявлений. Примечательно, что комплекс ищет владельца уже не первый год, а цена за это время заметно снизилась.

Продавец указывает, что трехэтажное здание располагает торговыми площадями около 14 тысяч квадратных метров, где работают магазины известных брендов. Для посетителей предусмотрены наземная и подземная парковки более чем на 440 машиномест.

Внимательные жители округа обратили внимание, что объект появляется на досках объявлений не в первый раз. Цена на него постепенно идет вниз. В мае 2023 года торговый центр оценивали в 2,1 миллиарда рублей. В феврале 2025 года стоимость опустилась до 1,9 миллиарда. Теперь же владельцы готовы расстаться с комплексом за 1,8 миллиарда.

Официальных комментариев о причинах повторной продажи нет. Продавец не ответил на вопросы REGIONS. Также неизвестно, ведутся ли в данный момент переговоры с потенциальными покупателями. Ситуация вокруг ТЦ «Город» продолжает привлекать внимание местных жителей и участников рынка коммерческой недвижимости.

