Цена врачебного бездействия: родители онкобольного юноши отсудили у больницы 1,7 млн за халатность

Родители молодого брянца, скончавшегося от онкологического заболевания, добились справедливости через суд. Дятьковский городской суд частично удовлетворил их иск к Брянской областной больнице, взыскав с медучреждения компенсацию морального вреда в размере 1,7 миллиона рублей — по 850 тысяч в пользу каждого из родителей.

Изначально семья требовала 6 миллионов рублей, полагая, что врачи своим бездействием приблизили трагедию. Суд установил: халатность медиков действительно имела место и снизила шансы пациента на выздоровление, однако прямой причиной смерти не стала. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы признать право родителей на компенсацию.

Главный врач областной больницы попытался оспорить решение, назвав сумму завышенной. Но апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра и оставила жалобу без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что жители Бурятии отсудили 13,5 млн рублей за некачественные товары и услуги.