В Бурятии потребители отвоевали 13,5 млн рублей у продавцов

Жители Бурятии в 2025 году смогли отсудить более 13,5 миллиона рублей за некачественные товары и услуги. Помогали им в этом сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, куда поступило свыше 5 тысяч обращений граждан.

Глава ведомства Сергей Ханхареев отметил, что в минувшем году не регистрировались такие опасные инфекции, как дифтерия, краснуха, острый вирусный гепатит Б, эпидемический паротит, вакциноассоциированный полиомиелит, а также особо опасные заболевания. Добиться этого удалось благодаря масштабной прививочной кампании. Всего специалисты зафиксировали снижение заболеваемости по 36 формам вирусов и инфекций.

Спокойно пройти сезон активности клещей помогла профилактика — обработка парков и детских лагерей, а также вакцинация от энцефалита.

Отдельным направлением работы стали исследования качества продуктов и загрязнения воздуха. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» лаборатории Роспотребнадзора изучили более 30 тысяч проб атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что благовещенка отсудила перерасчет за 5 лет незаконных начислений на воду.