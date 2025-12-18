Ценники на бензин дрогнули: что происходит с ценами на бензин

За период с 9 по 15 декабря в России зафиксировано снижение розничных цен на автомобильный бензин на 0,09%. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики, сообщает « Интерфакс ».

Средняя цена одного литра бензина по стране составила ₽64,7. Марка АИ-92 продавалась в среднем по ₽61,46 за литр, АИ-95 — по ₽66,76, АИ-98 — по ₽88,77. Неделей ранее стоимость бензина снижалась более заметно — на 0,18%.

С начала года рост цен на бензин достиг 10,92%, что превышает общий уровень инфляции, который за тот же период составил 5,37%. Дизельное топливо за отчетную неделю, напротив, подорожало на 0,22%. Средняя цена литра дизеля достигла ₽75,76.

С начала текущего года дизельное топливо выросло в цене на 7,91%. Ранее отраслевые источники сообщали о локальном снижении цен на дизель в отдельных населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа, включая Надым и Салехард.

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюза обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти.