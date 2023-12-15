Центр амбулаторной онкологической помощи теперь доступен для пациентов в Ногинске

В Ногинской больнице открылся Центр амбулаторно онкологической помощи (ЦАОП), где будут получать медицинскую помощь онкологические пациенты из Богородского округа, а также Павловского Посада, Черноголовки, Электростали и Электрогорска. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Мы развиваем сеть Центров амбулаторной онкологической помощи в регионе. На сегодняшний день их насчитывается уже 23. Важно, что в одном месте пациенты с онкологическими заболеваниями или подозрением на них могут пройти полный спектр диагностики, лекарственного лечения и диспансерного наблюдения», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

По ее словам, работа онкологической службы, а также появление нового современного оборудования помогает повышать в регионе раннюю выявляемость онкологических заболеваний. Отметим, что в новом ЦАОПе пациенты смогут пройти инструментальные обследования с биопсией образований, сделать маммографию и рентген, УЗИ и функциональную диагностику. Здесь также есть дневной стационар. Отметим, что пациентов будут записывать к онкологу при подозрении на онкологическое заболевание после консультации у терапевта или узкопрофильного специалиста поликлиники.

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