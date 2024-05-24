Центр детского творчества «Открытие» ремонтируют в Орехово-Зуево

В рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования, в Орехово-Зуевском городском округе продолжается капитальный ремонт в здании центра детского творчества «Открытие». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе ремонта подрядчик обновит фасад здания, кровлю и входные группы, заменит окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведет ремонт во внутренних помещениях. Общая площадь составляет почти тысячу квадратных метров.

Примечательно, что обновленное учреждение должно открыть свои двери для воспитанников уже 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском уже в 2025 году.