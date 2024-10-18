Центр досуга в Серпухове отремонтирован на 70%

В Серпухове продолжаются ремонтные работы Центра досуга в поселке дома отдыха «Авангард». На данный момент учреждение отремонтировано на 70%. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Серпухов.

Завершен демонтаж старой кровли, обустроено основание для новой крыши, установлены стропила. Частично демонтирован фасад, что также является частью реконструкции.

Также ведутся работы по внутренней отделке здания. Рабочие уже оштукатурили стены. Планируется установить новые окна. Ремонт планируется завершить в течение трех-четырех недель.

Здание Центра досуга было построено в 1960-х годах и до 2005 года использовалось как сельсовет. В настоящее время здесь работают семь клубных объединений, в которых занимаются более 50 детей.

Средства на проведение ремонта были выделены из муниципального бюджета.

Ранее сообщалось о том, что «Активное долголетие» объединило 11 тыс. жителей округа Серпухов.