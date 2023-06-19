Центр эндометриоза открыли в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии

Подмосковные женщины с различными формами эндометриоза смогут теперь получать лечение в Московском областном центре эндометриоза в МОНИИАГ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Ожидается, что здесь будут проводить экспертную диагностику, а также лечить женщин со сложными формами заболевания современными методами, в том числе с помощью высокотехнологичных хирургических вмешательств.

В течение консультативного дня обследование смогут проходить до двенадцати женщин. При этом уточним, что пройти обследование и лечение здесь можно будет по направлению от лечащего врача.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.