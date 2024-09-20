Центр критических состояний появился в составе Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске заработал круглосуточный Центр критических состояний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Центр <…> представляет из себя своего рода диспетчерскую для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии подмосковных больниц», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В новом центре работают анестезиологи-реаниматологи и выездная бригада врачей. Они будут совершать оперативные выезды в медорганизации региона, чтобы проводить консультации, координировать межбольничные переводы пациентов, а также проводить телемедицинские консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.