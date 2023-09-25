Центр мемориальных услуг Подмосковья провел свыше 900 консультаций за лето
Фото: [Главное управление региональной безопасности МО]
Свыше девятисот консультаций по вопросам погребения и похоронного дела провели специалисты Центра мемориальных услуг Подмосковья минувшим летом. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
В ГУРБ уточнили, что сотрудники Центра мемориальных услуг провели почти семьсот встреч с гражданами в муниципальных МФЦ, свыше двухсот консультаций — на подмосковных кладбищах, а также проконсультировали по телефону более одиннадцати тысяч человек.
Как рассказал директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков, специалисты учреждения регулярно проходят тренинги, на которых узнают о законодательных изменениях в сфере погребения и похоронного дела.
«Вся наша деятельность направлена на то, чтобы индивидуально оказать помощь находящимся в тяжелом моральным состоянии родственникам умерших», — сказал он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно относиться к обращениям жителей на портале «Добродел».