Центр «Мой бизнес» Подмосковья оказал предпринимателям более десяти тысяч услуг с начала года

С начала 2024 года центр «Мой бизнес» Подмосковья оказал предпринимателям региона более 10 тысяч услуг. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Это, например, консультации о мерах поддержки и сервисе «100% Подмосковье», запущенном в прошлом году», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, в число популярных услуг центра входят комплексная услуга «Бизнес под ключ», в рамках которой предпринимателям помогают зарегистрировать свою деятельность и подобрать подходящую систему налогообложения. Полный список услуг центра размещен на инвестиционном портале региона. Отметим, что услуги центра «Мой бизнес» предоставляются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.