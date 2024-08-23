Центр образования вскоре откроется в Ногинске после капитального ремонта
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Климова в Ногинске завершается капитальный ремонт центра образования № 21. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Центр откроется уже с началом учебного года <…> На объекте задействовано более 30 рабочих и три единицы техники. Проводится уборка помещений и расстановка мебели», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что работы проходят в рамках президентского проекта. Площадь здания составляет более 2,7 тысячи квадратных метров.
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