Центр реабилитации «Ясенки» в Подмосковье планируют реконструировать в следующем году

Конкурс на выполнение работ по реконструкции уже объявлен. Прием заявок для участия в закупке завершится в середине сентября, сообщила министр областного правительства по конкурентной политике Елена Волкова. Ее слова приводит пресс-служба комитета.

После заключения контракта подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить всю необходимую документацию, провести реконструкцию здания центра и поставить туда оборудование. Также ему предстоит спроектировать бассейн.

Уточняется, что завершить реконструкцию планируют в следующем году. Работ будут проходить за счет средств регионального бюджета и в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что центр «Ясенки» обеспечат дополнительными мощностями.