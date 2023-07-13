Центр реабилитации слуха и речи организуют в Подмосковье по программе «Недвижимость за 1 рубль»

Компания «Тоша и Ко» организует деятельность Центра реабилитации слуха и речи в Подмосковье. Для этих целей инвестору выделили в льготную аренду здание во Фрязино, он вложит в проект свыше 60 миллионов рублей.

«В Центре будет создано около 30 новых рабочих мест. В соответствии с условиями программы «Недвижимость за 1 рубль» инвестор проведет комплекс ремонтно-строительных работ по реконструкции полученного здания. Работы планируется начать уже в следующем месяце. Сам центр откроется в 2025 году», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Компании передали нежилое здание, где до этого находилась Налоговая инспекция. С 2018 года оно не эксплуатировалось.

«Ранее по итогам взаимодействия Минимущества с Росимуществом из федеральной собственности в собственность городского округа Фрязино безвозмездно был передан земельный участок площадью 0,43 га, который в свою очередь администрация передала Центру в аренду», — добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

По словам министра, после строительства центра реабилитацию в нем смогут единовременно проходить до 45 детей в неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.