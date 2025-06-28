Центральной части России предсказали потепление через несколько дней

В центральных регионах РФ ближе к концу следующей недели будет наблюдаться потепление, которое не продлится долго. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению эксперта, во второй половине следующей недели температура в центральной части страны поднимется до климатической нормы.

«Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса. Устойчивого тепла пока не видно», — указал он.

По его словам, ночная температура уже будет находиться на должном уровне, а вот днем будет заметно холоднее, чем это обычно наблюдается летом. В Московской области днем 5-6 июля воздух будет прогреваться до 18-23 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Сибири и на Дальнем Востоке началось тропическое лето. В нескольких частях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов установилась аномально жаркая погода, ожидается значительное повышение температуры — на 10 градусов выше нормы. В Иркутской области ожидается повышение температуры воздуха до 33–38 градусов по Цельсию. В Бурятии температура поднимется до 39 градусов, а в Забайкалье — подскочит до 37 со знаком плюс.