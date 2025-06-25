Вильфанд сообщил, что тропическое лето пришло в несколько регионов России

По словам эксперта, в ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается значительное повышение температуры — на 10 градусов выше нормы.

В Иркутской области ожидается повышение температуры воздуха до 33–38 градусов по Цельсию. В Бурятии температура поднимется до 39 градусов, а в Забайкалье — подскочит до 37 со знаком плюс.

«Аналогичная ситуация складывается в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, где воздух нагреется до 35-38 градусов. „Очень жаркая погода“, — отметил Вильфанд.

Он также даль прогноз, что еще неделю назад зона тепла располагалась над Западной Сибирью, но теперь она перемещается. В результате температура в Сибирском федеральном округе вернулась к обычным значениям.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что град может стать более частым явлением в регионе, где крупный град выпадает примерно в 5-10 лет. Людей предупредили, что во время ухудшения погодных условий важно проявлять бдительность. Для формирования крупного града воздух у поверхности должен сильно прогреться. В таких условиях образуется неустойчивость. В случае падения града рекомендуется искать укрытия. Особенно опасно оставаться под деревьями. Находясь дома, человек должен закрыть окна и шторы. Желательно отойти от окна на безопасное расстояние.