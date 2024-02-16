Центробанк решил сохранить ключевую ставку на отметке в шестнадцать процентов

Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в шестнадцать процентов. Об этом сообщает РИА Новости .

16 февраля совет директоров принял окончательное решение о сохранении ключевой ставки в шестнадцать процентов. Ключевая ставка обозначает минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам, либо принимает вклады от них. Процент ключевой ставки напрямую влияет на инфляцию. Если бы Центробанк поднял ставку, то сразу бы выросли ставки по кредитам для жителей страны и предпринимателей, при этом открыть вклад и копить деньги стало бы наоборот выгоднее.

Сообщается, что с июня 2023 года февральская пауза в росте ключевой ставки стала первой. С июля показатель рос, это делалось, чтобы побороть рост инфляции, но в августе Центробанк резко поднял процент.

По мнению аналитиков, сохранение ключевой ставки не стало неожиданностью. Эксперты считают, что ЦБ необходимо оценить эффект от принятых ранее мер, что сейчас, когда инфляция стабилизировалась, сделать проще всего.