Цены гонят в подполье: после повышения цен на алкоголь россияне устремились в гаражи

Падение продаж легального алкоголя в России маскирует рост нелегального рынка. По данным Росалкогольтабакконтроля, за прошлый год розничные продажи спиртного сократились на 9,3%. Однако эксперт Максим Черниговский видит в этом тревожный сигнал: россияне массово переходят на «гаражную» водку, самогон и серый импорт.

В стране насчитывается около 2,5 млн самогонных аппаратов, производящих до 200 млн литров напитков в год, значительная часть которых идет на незаконную продажу. Об этом руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка (КПАР) Максим Черниговский заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт связывает тенденцию с резким ростом акцизов, обгоняющим инфляцию. Цены на вино выросли особенно сильно. Это, по его мнению, искусственно стимулирует теневой сектор. Прогноз на текущий год — дальнейшее снижение потребления легального алкоголя на 9-10% при параллельном росте спроса на контрафакт. При этом мода на трезвость среди молодежи оказалась преувеличена: отказ от баров часто вызван финансовыми причинами, а безалкогольные аналоги пока занимают нишевый сегмент. Парадокс статистики налицо: официальные цифры фиксируют спад, в то время как реальное потребление может просто уходить в тень.

