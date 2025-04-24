Цены на аренду жилья на лето в России выросли на 14%

Средняя стоимость аренды жилья на лето в России составляет 5500 руб. в сутки. Это на 14% большей, чем в прошлом году, рассказали РИА Недвижимость представители сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Обычно туристы снимают летом жилье на шесть суток и тратят около 32 800 руб. Наибольшим спросом пользуется жилье в таких городах, как Санкт-Петербург, Сочи и Зеленоградск, а также Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Владивосток, Светлогорск, Кисловодск.

Текущий спрос выше прошлогоднего на 20-40% в зависимости от направления. Набирают популярность Калининградская область, Кавказские Минеральные Воды, Дагестан и Карелия. Также растет спрос на города, расположенные недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме захотели обязать россиян согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду.