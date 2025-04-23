В Госдуме захотели обязать россиян согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

Тех владельцев квартир, которые сдают их без заключения договора найма, и в том случае, если они не регистрируют этот факт в установленном правилами порядке, могут обязать получать разрешение от соседей. Согласие при этом будет заключаться в письменном виде. Оно должно быть получено от владельцев всей недвижимости, которая граничит с квартирой, выставленной в аренду.

«Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатсяв том числе и на его соседей», — указали инициаторы закона.

В первую очередь этот закон будет применяться в отношении тех, кто сдает жилье посуточно. Это также будет касаться недобросовестных людей, которые не заключают договор аренды со своими квартирантами.

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