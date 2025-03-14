Цены на iPhone рухнули более чем в два раза

В России наблюдается значительное падение цен на iPhone более чем в два раза. К примеру, iPhone 15, который изначально продавался за 113 тыс. руб., теперь доступен за 52 тыс.

Цена на iPhone 16 также существенно снизилась — со 170 тыс. до 61 тыс. руб. Флагманская модель iPhone 16 Pro Max подешевела с 200 тыс. до 100 тыс. руб.

Несмотря на то что указанные цены не учитывают таможенные сборы, итоговая стоимость смартфонов остается рекордно низкой.

За первые три месяца текущего года снижение стоимости гаджетов на онлайн-площадках составило 25%. На момент начала продаж цена на смартфон начиналась от 130 тыс. руб.

Ранее эксперт Бастрыкина рассказала, что WhatsApp перестанет работать на тысячах устройств.