Цены на недельные туры в Геленджик снизятся в сентябре

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), недельный отдых в Геленджике во второй половине сентября можно запланировать, начиная с 8,3 тыс. руб. на двоих. Это минимальная стоимость проживания в гостевом доме, расположенном в 700 м от берега, без включенного питания.

Как сообщил источник, размещение в двухзвездочном отеле обойдется минимум в 17,3 тыс. руб. на двоих за неделю. За трехзвездочный отель придется заплатить от 27,3 тыс. руб., за четырехзвездочный — от 32,3 тыс. руб., а за проживание в пятизвездочном отеле — от 168,5 тыс. руб. за двоих. Важно учитывать, что указанные цены не включают стоимость проезда до курорта.

Как отметил вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, с наступлением осени геленджикские отели снижают цены на 20–25%. При этом наблюдается тенденция, что наиболее востребованы среди туристов бюджетные варианты размещения, в то время как более дорогие объекты бронируются менее активно.

