Турист пожаловался на высокие цены в Сочи этим летом

Долгое время Сочи ассоциировался с бюджетным летним отпуском для россиян. Тем не менее, в последнее время стоимость отдыха здесь сравнялась, а порой и превышает цены на зарубежных курортах, которые сложно назвать доступными, сообщил портал «Главный региональный».

Нынешний Сочи встретил многих отпускников не по-летнему прохладной погодой. По сообщениям, в начале августа температура воздуха составляла всего 21 градус, а вода прогрелась лишь до 18 градусов, что больше напоминает сентябрь.

На пляжах наблюдается небольшое количество отдыхающих. Те, кто все же решился посетить побережье, вынуждены кутаться в куртки, чтобы защититься от холодного морского ветра.

Однако ключевым недостатком этого российского курорта остаются высокие цены, на которые жалуются туристы. Стоимость такси начинается от 800 руб., аренда шезлонга обойдется в 400 руб., а за аренду бунгало на пляже «Маяк», расположенном в центре Сочи, придется заплатить 1500 руб. в час.

Завтрак обойдется примерно в 600 руб., обед — не менее чем в 1500 руб., а ужин будет стоить еще дороже. При этом уровень сервиса, по мнению отдыхающих, соответствует уровню 2010-х годов.

«Если бы не дети, уехал бы в тот же день. Турция дешевле, и там шезлонг не стоит две тысячи», — резюмировал турист из Санкт-Петербурга.

