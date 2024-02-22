Цены на носки и часы снизились в России в преддверии 23 февраля

Аналитики подсчитали средние цены и продажи на мужские товары в преддверии Дня защитника Отечества. Данные подсчетов публикует RT .

Россияне смогут закупиться к празднику дешевле, чем в 2023 году. Об этом говорят подсчеты аналитиков «Такском», которые изучили 56 млрд чеков. Выяснили, что на некоторые товары снизились цены.

Например, средняя цена на носки составила 220 рублей на фоне падения продаж на 12%. Пена для бритья стоит около 789 рублей. Смартфон можно в среднем приобрести за 14 тыс. рублей. За галстук на подарок мужчинам придется выложить не менее 1,5 тыс. рублей.

Алкоголь обойдется в среднем в 715 рублей, а часы — 5,8 тыс. рублей. Инструменты для ремонта зафиксированы в среднем на 1,2 тыс. рублей. Эти категории упали в продажах и стали дешевле.

Россиянки на 23 февраля горазды удивлять своих мужчин. Среди самых смешных подарков называют мыло в виде красной икры, шоколад с фотографией, танк из носком и кухонные фартуки с фигурой Аполлона. Такие презенты вручают как дома, так и на работе.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском представили анонс мероприятий на День защитника Отечества.