Цепочка ДТП на трассе привела к пяти пострадавшим

В воскресенье, 21 сентября, на автодороге Сургут — Салехард произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали пять человек. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ЕДДС Приуральского района.

Первая авария случилась на подъезде к поселку Аксарка, примерно в 20 километрах от Салехарда. Здесь лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате трое человек с травмами грудной клетки были доставлены машинами скорой помощи в Салехардскую окружную клиническую больницу (СОКБ).

Второе ДТП произошло чуть позже на перекрестке перед въездом в село Горнокнязевск. Здесь столкнулись три автомобиля. Медики зафиксировали у двоих пострадавших сотрясение головного мозга — их госпитализировали для дальнейшего обследования. Еще один участник аварии отказался от госпитализации после осмотра.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в одном российском регионе первый снег спровоцировал ДТП и огромные очереди в шиномонтажных мастерских.