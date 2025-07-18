Цепочка врачебных ошибок превратила школьницу в «овощ»

В Краснодаре родители бьют тревогу из-за лечения дочери, 14-летней Алисы, которая после пребывания в детской краевой больнице оказалась в вегетативном состоянии. Как пишет Инфо24, краснодарцы настаивают на череде врачебных ошибок, которые привели к плачевным результатам.

В апреле у школьницы поднялась температура и появилась сыпь. Врачи скорой не распознали угрозу, порекомендовав противовирусные. На следующий день девочка потеряла сознание — в поликлинике диагностировали диабетическую кому. Позже выяснилось: причиной скачка сахара стала флегмона (гнойное воспаление), которую изначально пропустили.

После операции в краевой больнице Алису перевели в общее отделение, где произошло страшное. Отец заметил, что дочери трудно дышать, но медсестра проигнорировала его тревогу, заверив, что все хорошо. Вскоре у девочки остановилось дыхание. По словам родных, реанимация прошла с опозданием — не хватало базового оборудования и инструментов.

СК возбудил дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Юрист семьи Николай Чернышук настаивает: если бы врачи сразу обнаружили флегмону и качественно ухаживали за трахеостомой, катастрофы можно было избежать.

Сейчас Алиса зависит от аппарата ИВЛ. Родители готовят судебный иск — требуют не только наказания виновных, но и компенсации за разрушенную жизнь ребенка.

Ранее сообщалось, что матери погибших в роддоме детей обратились в СК с коллективной жалобой.