Церемония награждения победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» прошла в Московской области

Сегодня в Хотьковском Культурном центре «Елизавета Мамонтова» Сергиево-Посадского округа состоялась церемония награждения участников подмосковной команды — победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в областном Минобразования.

В ведомстве уточнили, что по итогам соревнований шесть жителей региона смогли завоевать золотые медали, 11 человек — серебряные, еще 10 человек — бронзовые. Им вручили сертификаты на получение премии в размере 150 тысяч рублей, 120 тысяч рублей и 93 тысячи рублей за первое, второе и третье место соответственно. Участников также наградили сертификатами на приобретение памятного подарка. Отметим, что Подмосковье в этом году заняло третье место в рейтинге субъектов России по количеству медалей на Национальном чемпионате «Абилимпикс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.