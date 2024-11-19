Церемония прощания с артистом Левкиным началась в Москве

В большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища началась церемония прощания с Владимиром Левкиным, экс-солистом популярной группы «На-на». Об этом сообщил ТАСС.

Известный артист Левкин умер в возрасте 57 лет, и сегодня, 19 ноября, на Троекуровском кладбище Москвы состоятся его похороны. Уже началось прощание с ним, вся церемония проводится при этом же кладбище, в большом траурном зале. Проститься с покойным пришли его родные, друзья и близкие. Церемония прощания будет длиться до 13.00, такое заявление сделала вдова Левкина.

Ранее сообщалось, что умерший певец оставил в наследство своей семье большой дом в Звенигороде. Двухэтажная усадьба построена из дерева, она выполнена в традиционном русском стиле.