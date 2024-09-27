Церемония прощания с Романом Мадяновым началась в Бронницах

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым началась Бронницах, передает РИА «Новости» . Заслуженный артист РФ умер 25 сентября. Ему было шестьдесят два года.

Местом проведения церемонии стал собор Архангела Михаила. После ее завершения актер будет похоронен на местном кладбище.

Проститься с актером пришли народные артисты страны, в их числе Мария Аронова, Федор Добронравов,Сергей Гармаш и другие.

Ранее сообщалось, что актеру могут посмертно присвоить звание народного артиста РФ.