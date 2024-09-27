Церемония прощания с Романом Мадяновым началась в Бронницах
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Церемония прощания с актером Романом Мадяновым началась Бронницах, передает РИА «Новости». Заслуженный артист РФ умер 25 сентября. Ему было шестьдесят два года.
Местом проведения церемонии стал собор Архангела Михаила. После ее завершения актер будет похоронен на местном кладбище.
Проститься с актером пришли народные артисты страны, в их числе Мария Аронова, Федор Добронравов,Сергей Гармаш и другие.
Ранее сообщалось, что актеру могут посмертно присвоить звание народного артиста РФ.