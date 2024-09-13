Церемония прощания со Сванидзе пройдет в приватном порядке

Прощание с журналистом Николаем Сванидзе состоится в узком кругу семьи, как сообщила Ева Меркачева, член Совета по правам человека, в своем телеграм-канале.

«Так решила семья. Просили понять их», — написала она.

Сванидзе скончался 11 сентября в возрасте 69 лет. Родился он 2 апреля 1955 года в Москве. Окончив в 1977 году исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Сванидзе работал в институте Северной Америки при АН СССР и преподавал в Московском государственном историко-архивном институте.

С 1991 года он начал телевизионную карьеру. Был комментатором программы «Вести», а также автором и ведущим передач «Лицом к России», «Контрасты» и «Подробности». С 1996 по 2007 год вел информационно-аналитическую программу «Зеркало». Также выпустил цикл телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и несколько документальных фильмов.

Ранее сообщалось, что умер тележурналист Николай Сванидзе.