Церемония венчания подольчанки и ее мужа состоялась в зоне СВО

Жительница Подольска, основатель движения «Ангелы фронта» Кристина Грек обвенчалась со своим мужем, который в настоящее время служит в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что супруги состоят в законном браке уже десять лет. Влюбленные решили провести обряд и укрепить свой союз. Чин церковного благословения совершил отец Евгений из Воронежа. Кроме того, женщина привезла гуманитарную помощь в виде строительных материалов для артиллеристских войск.

Накануне стало известно, что подмосковные участники СВО теперь имеют возможность льготного протезирования зубов. А ранее боец СВО поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за проводимую в регионе работу по помощи семьям военнослужащих.