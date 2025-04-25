Церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» прошла в США

В пятницу, 25 апреля, на Арлингтонском кладбище, расположенном недалеко от Вашингтона, впервые с 2021 года прошла торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы», передает ТАСС.

В мероприятии приняли участие российские дипломаты, представители стран СНГ, ветераны, сотрудники Госдепартамента США.

Российский посол в США Александр Дарчиев подчеркнул, что данное событие символизирует пик боевого сотрудничества между СССР и США в рамках антигитлеровской коалиции. С военной точки зрения, встреча на Эльбе означала, что нацистская Германия была разделена надвое.

В церемонии возложения венков и цветов участвовали не только российские дипломаты, но и представители посольств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а также сотрудники Госдепартамента и члены Ассоциации ветеранов США и России.

Среди участников был 99-летний американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон, который принимал участие во встрече на Эльбе в апреле 1945 года. Специально для участия в мероприятии в Вашингтон прибыл представитель немецкого города Торгау.

Дарчиев выразил благодарность ветеранам и заверил, что, невзирая на текущую политическую обстановку, русские и американцы сохранят память об этой героической странице общей истории, чтобы трагедия Второй мировой войны, Великой Отечественной для России, никогда больше не повторилась.

Ранее сообщалось, что снимки встречи Красной армии и бойцов США «оживили» с помощью нейросетей.